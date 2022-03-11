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Giriş Tarihi: 11.3.2022 16:45

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler yüzde 30 azaltıldı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler yüzde 30 azaltıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda uçak seferleri 12 Mart Cumartesi günü yüzde 30 oranında azaltıldı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler yüzde 30 azaltıldı
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