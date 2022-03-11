Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler yüzde 30 azaltıldı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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