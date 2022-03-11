Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Arnavutluk Başbakanı A Haber'de: Ukrayna'daki savaş bir trajedi
Giriş Tarihi: 11.3.2022 19:04 Son Güncelleme: 11.3.2022 19:46

Son dakika: Arnavutluk Başbakanı A Haber'de: Ukrayna'daki savaş bir trajedi

Son dakika: Arnavutluk Başbakanı A Haber’de: Ukrayna’daki savaş bir trajedi

Son dakika haberleri: Arnavutluk Başbakanı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki savaş için "Bu bir trajedi" yorumunda bulunan Edi Rama, "Demokratik bir ülkenin silahlarla saldırıya uğruyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir trajedi insanların günlük hayatının bir parçası olamaz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Arnavutluk Başbakanı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Arnavutluk Başbakanı A Haber'de | Video

"UKRAYNA'YI DESTEKLİYORUZ"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biz zaten düzenli olarak görüşüyoruz. Burada Antalya'da onu görmek çok güzeldi. Gittikçe ünü artan bir diplomasi forumu burası. Savaş durumu var, fiyatlar ve enerji krizi son derece zorlayıcı konular bunlar.

Ukrayna'daki durum bir trajedi. Provokasyon ve mantık olmaksızın çıkmış bir savaş. Ukrayna'yı destekliyoruz. Demokratik bir ülkenin silahlarla saldırıya uğruyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir trajedi insanların günlük hayatının bir parçası olamaz."

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Son dakika: Arnavutluk Başbakanı A Haber'de: Ukrayna'daki savaş bir trajedi
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