Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Hulusi Akar Rusyalı mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 11.3.2022 19:03 Son Güncelleme: 11.3.2022 19:19

Son dakika: Bakan Hulusi Akar Rusyalı mevkidaşı ile görüştü

DHA
Son dakika: Bakan Hulusi Akar Rusyalı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyacı vurguladı.

Son dakika haberleri... Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.

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Son dakika: Bakan Hulusi Akar Rusyalı mevkidaşı ile görüştü
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