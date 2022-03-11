SON DAKİKA: Kar yağışı hava trafiğini de vurdu! THY sefer iptallerini duyurdu

İstanbul'u etkisini alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidildiği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak seferleri planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor.
Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken kalkış yapacak uçaklar ise de-iceing sırasına girdi.
Her iki havalimanından bugün yapacağı toplam 213 seferini iptal eden THY 12 Mart Cumartesi günü de İstanbul Havalimanı'ndan 162 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti