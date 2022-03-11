Zonguldak Emniyeti’nden zehir tacirlerine operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak İl Merkezinde, Ö.B. isimli şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan, Kdz. Ereğli ilçesinde B.Ö., F.D. ve C.B. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlemler yapıldığı bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Kdz. Ereğli İlçesinde A.K., Y.S., A.K., O.D., F.D. U.Ö. ve F.Ö. isimli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçuna yönelik işlemler yapıldı. Operasyon kapsamında yaklaşık 85 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde, uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suç şüphesi ile gözaltına alınan Y.S., A.K., O.D. ve F.Ö. isimli şahıslar Kdz.Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.