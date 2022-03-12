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Giriş Tarihi: 12.3.2022

17 lider 80 bakan 75 ülkeden katılımcı

17 lider 80 bakan 75 ülkeden katılımcı
Başkan Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu dün "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla açıldı.



Açılış törenine Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcı yer aldı. 200'ü yabancı 585 gazetecinin takip ettiği forum 3 gün sürecek.



Foruma katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul eden Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile de birer görüşme gerçekleştirdi.



Başkan Erdoğan, açılış öncesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



ARNAVUTLUK LİDERİNİ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Rama'yla görüşmesi bir saat sürdü.

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17 lider 80 bakan 75 ülkeden katılımcı
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