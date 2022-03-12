AKINCI B’den yeni irtifa rekoru

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
, AKINCI B TİHA'nın yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu. Bayraktar, Twitter paylaşımında "AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Öte yandan katıldığı bir toplantıda da değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Bayraktar TB3
ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi dediğimiz platformları geliştiriyoruz. Bu platformlar, kendi sınıfında benzeri olmayan platformlar. Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin muharebede devrim yapacağını değerlendiriyoruz" dedi.