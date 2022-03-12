‘Babam cephede, annem askerlere yemek yapıyor’

Anne ve babasını ziyaret için gittiği Ukrayna
'da 1.5 yaşındaki kızı ile savaşın ortasında kalan Ukraynalı Snizhana Bora, haftalar sonra Türkiye'ye adım atıp eşi Kutsal Bora'ya kavuşmanın buruk heyecanını yaşıyor. 48 yaşındaki annesi ve 52 yaşındaki babasının kendi istekleriyle Ukrayna'da kaldığını, Ukrayna ordusuna yardımcı olduklarını anlatan Snizhana Bora, "Kalbim ve ruhum ülkemde. Annem 'Gerekirse burada savaşarak öleceğim' diyerek askeri hastanede askerlere yemek yapmaya karar verdi. Babam cephede. Bana 'Senin çocuğun var buradan git' dediler" diye konuştu.