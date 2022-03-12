Başkan Erdoğan’dan İstiklal Marşı mesajı: Kardeşliğimizin çimentosudur

Bütün bir millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi her zaman diri tutacak ve İstiklal Marşımız etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını hayırla ve şükranla yad ediyor,

vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."