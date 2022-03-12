Bıir anne kadar yüreği yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Diyarbakır
ziyaretinde yaşanan 'fotoğraf' kumpasına annelerin tepkisi sürüyor. HDP
önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan anneler, SABAH'a konuştu.
Annelerden İmmihan Nilifırka, "Bizim yerimiz, çocuklarımızı çalan HDP'nin önüdür. Biz onu burada akşama kadar bekledik. Kılıçdaroğlu 'Gençlerin amcasıyım' diyor. Dağa kaçırılan bizim çocuklarımız genç değil mi. Bu gençlerin günahı ne? Bizi değil, HDP'ye yakın sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Diyarbakır'da görüştüğü dostları bırakmadığı için, anneleri ziyarete gelmedi" dedi.
"MİLLET GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜ"
Kılıçdaroğlu'nun doğru konuşmadığını söyleyen Fadime Aksu ise "HDP'nin Diyarbakır'da kucak açtığı Kılıçdaroğlu, burada gözyaşı döken annelere kumpas kurup yüreğimizi yaktı. Bizim ona ihtiyacımız yok, buraya gelip bizi dinlemesini isterdik. Yalan söyleyip 'Aileleri ziyaret ettim' demesin. Bir anne kadar yüreği yok" ifadesini kullandı.
Türkan Mutlu da "Seçim yaklaştığı için geldi. Kılıçdaroğlu, 'Kız çocuklarına sahip çıkacağım' diyor. Bizim kızlarımıza neden sahip çıkmıyor? Millet onların gerçek yüzünü tekrar gördü" diye konuştu.
"HDP'Lİ STK'LARLA GÖRÜŞTÜ"
Hakkâri'den gelerek eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi, "CHP ve Kılıçdaroğlu, HDP'nin yandaşıdır. HDP'nin talimatları ile hareket ediyor. HDP'nin ağzı ile konuşuyor. Burada da HDP'ye yakın sivil toplum kuruluşları ve kişilerle görüştü. Anneleri yalanlarına ortak etti, bize kumpas kurdu" dedi.
"AİLELERİN AHINI ALDI"
Oğlu için yaklaşık 3 yıldır evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, şunları kaydetti: "Kemal Kılıçdaroğlu ailelerin ahını alarak gitti. Hakkımızı helal etmiyoruz. HDP'li dostlarını görmek için geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız çadıra gelip bizi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve heyeti ise çadıra gelmeden ailelere kumpas kurup, 'Görüştüm' dedi. Bizimle helalleşmek yerine HDP'li ve terör örgütüne destek veren STK'lardan helallik istedi."
Bu arada evlat nöbetini 921 gündür sürdüren ailelerin sayısı 269'a yükseldi. 8 yıl önce 22 yaşındayken dağa götürülen kızı Dilber için Muş'un Varto ilçesinden gelerek eyleme katılan Refika Doğan, "Kızım dönene kadar burada eylemime devam edeceğim" dedi.