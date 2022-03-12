Birilerinin cüzdanı şişerken çocukların öldüğü dünyada huzur ve barış olmaz

Giriş Tarihi: 12.3.2022

Başkan Erdoğan: Terörizm, sıcak çatışma, iç savaşlar, adaletsizlik, küresel gündemin ilk sırasında. İnsanlığın barışa özlemi giderek artıyor. 2014'ten bu yana Akdeniz 25 bin umut yolcusuna mezar oldu. 10 senede mülteci sayısı 85 milyona ulaştı. Yanıbaşımızda çocuklar açlık ve savaşlardan ölüyor. Dünyanın devasa bir köye dönüştüğü günümüzde hiçbirimiz başkasından bana ne diyemez. Söndürmediğimiz her ateşin eninde sonunda bizi de yakacağını bilmeliyiz