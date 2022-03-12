Birilerinin cüzdanı şişerken çocukların öldüğü dünyada huzur ve barış olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu
dün başladı. Açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:
FORUM RÜŞTÜNÜ İSPATLADI: Rusya
ve Ukrayna
krizindeki ilk düzey temasın burada gerçekleşmiş olması, forumun amacına ulaşmış olduğunu gösteriyor. İkinci Antalya Diplomasi Forumu'nun rüştünü ispat etmiş bir forum olarak yoluna devam edeceğine inanıyorum.
ACI GERÇEĞİ YEMEN'DE , SURİYE'DE, IRAK'TA, ARAKAN'DA, AFGANİSTAN'DA GÖRDÜK:
Dünyamız 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakmaya hazırlanırken, insanlığın barışa özlemi o derece artıyor. Onca ilerlemeye rağmen, insanlık olarak temel meselelerimizi henüz çözüme ulaştıramadığımızı görüyoruz. Terörizm, sıcak çatışma, iç savaşlar, adaletsizlik, iklim değişikliği küresel gündemin ilk sırasında yer alıyor. Ekonomiler büyürken, gökdelenler yükselirken, birilerinin cüzdanları şişerken, belli başlı ülkeler günden güne zenginleşirken, istatistikler bize daha müreffeh bir dünya resmi çizerken, maalesef hemen yanıbaşımızda çocuklar ölmeye devam ediyor Açlık virüsü koronavirüsten daha çok kişinin ölmesine sebep oluyor. Sadece 2014'ten bu yana Akdeniz'in mavi suları 25 bine yakın umut yolcusunun mezarı oldu. Son 10 senede dünya genelinde mülteci sayısı 2 katına çıkarak 85 milyona çıktı. Yerlerinden edilen kişi sayısının önümüzdeki günlerde artacağı düşünülüyor. Bu rakamların her biri karşı karşıya olduğumuz adaletsizliği gösteriyor, bu sayıların her biri candır. 800 milyon insanın temel gereksinimlerine ulaşamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada huzur ve barış tesis edilemez. Dünyanın devasa bir köye dönüştüğü günümüzde hiçbirimiz başkasından bana ne diyemez. Söndürmediğimiz her ateşin, durduramadığımız her çatışmanın, eninde sonunda bizi de etkileyeceğini, bizi de yakacağını bilmeliyiz. Bu acı gerçeğe Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Arakan'da şahit olduk.
TÜRKİYE HEM AKDENİZ HEM KARADENİZ ÜLKESİDİR:
Tarih ibret almayanlar ve kıssadan hisse çıkarmayanlar için tekerrürdür. Türkiye, hem Akdeniz hem de Karadeniz ülkesidir. Ukrayna ve Rusya, Karadeniz'den komşumuz ve dostumuzdur. Sıcak çatışmadan büyük üzüntü duyuyoruz. Gerilimin tırmanarak bu noktaya gelmesi en çok bizi üzüyor, endişelendiriyor.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan forum kapsamında açılan 'Diplomasi Tüneli'ni gezdi. Tünel ile dünya gündemindeki bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatıran liderlere, 3 başlıkta diplomasi tarihi ve diplomasinin köşe taşlarını anlatan görsel bir sunum gerçekleştiriliyor.
KIRIM'IN İŞGALİNE SESİNİZ ÇIKSAYDI BUGÜNKÜ TABLO OLUR MUYDU?
Kırım'ın yasa dışı ilhakı olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları kabul etmiyoruz. 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tablo olur muydu? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Adalet belli bölgelerde geçerli, diğer bölgelerde geçersiz mi? Uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Diplomasiyle çözülecek sorunların acı sonuçlarını görüyoruz.
ATEŞE BENZİN DÖKMEK YERİNE BARIŞIN DÜNYASINI KURMALIYIZ
Hep birlikte savaşın değil barışın dünyasını kurmalıyız. Ateşe benzin dökmenin kimseye faydası olmaz. Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara karşı faşizan yaklaşımlar kabul edilemez. Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır. Bugüne kadar yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Yaptığımız tüm görüşmelerde olduğu gibi bugün ve yarın çözüm tekniklerimizi muhataplarımızla paylaşacağız. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.
BM İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR, DÜNYA 5 ÜLKENİN İNSAFINA BIRAKILMAZ
Dünya 5 ülkenin insafına bırakılamaz. Ukrayna kriziyle beraber sistemin çarpıklığı ve yapısal problemlerin olduğu ortaya çıktı. Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca BM Güvenlik Konseyi'nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir. BM kararlarının bağlayıcı yönü olmadığı için savaşı bitirecek karar alınamamıştır.
Daha adil bir dünyayı tesis etmek için, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek sistemin reforme edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun için çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
DİPLOMASİ FORUMU DÜNYAYA ARMAĞANIMIZDIR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Antalya Diplomasi Forumu gelecek sene
500. yıldönümünü kutlayacağımız Türk
hariciyesinin dünyaya
kalıcı armağanıdır.
TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUM NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:
Ukrayna'da barışçıl bir çözüme
gidebilecek diplomatik
ve siyasi süreçleri
kolaylaştırma çabaları
nedeniyle Türkiye'yi
takdirle karşılıyorum.
Türkiye çok değerli bir
NATO müttefiki. Türkiye
NATO'nun toplu savunmasına,
misyonlarına çok farklı şekillerde
katkı sağlamakta. Türkiye aynı
zamanda terörle mücadelede kilit rol
oynadı. Erdoğan'ı arayarak Türkiye'nin
NATO'ya üye oluşunun 70. yılı
dolayısıyla tebrik ettim. Savaşın
genişlemesine değil, bitirilmesine
yardım etmek gibi
bir sorumluluğumuz var.
Bu nedenle bu savaşın
daha kötüye gitmemesine,
Ukrayna'nın sınırlarının ötesine
geçmemesine odaklanıyoruz.
Bu daha fazla acı, daha fazla
ölüme yol açar. Bu nedenle savaşa
doğrudan müdahil olmayacağız.