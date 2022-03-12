Bölücü sözlere gıkı çıkmadı

Diyarbakır
gezisini sürdüren CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Türkiye'nin bölücü terör örgütüne yönelik sınır ötesi terör operasyonlarının eleştirildiği açıklama karşısında sessiz kaldı. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nce (DİTAM) dün "Tigris Diyalogları, Türkiye'de Muhalefet ve CHP'nin Tutumu Toplantısı" düzenlendi. DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'ye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" söyleminin artık vücut bulması gerektiğini söyledi. Vural, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin sınırötesi operasyonları için "Özellikle bu güneye ve Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyi) yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu değil, bu artık biraz da bir halkı ezme operasyonudur" ifadesini kullandı. Vural'la aynı masada oturan Kılıçdaroğlu'nun bu sözlere sessiz kalması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, gençlik buluşmasında ise tutuklu olan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve eski askeri öğrencileri iktidara geldiklerinde serbest bırakacaklarını söyledi.