Haberler Gündem Haberleri “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Londra’da ev aldı” yalanı çöktü!
Giriş Tarihi: 12.3.2022 13:21

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Londra’da ev aldı” yalanı çöktü!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
“Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Londra’da ev aldı” yalanı çöktü!

İngiltere’nin başkenti Londra’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ev aldığına dair sosyal medyada bir algı operasyonuna girişildi. Kimi FETÖ’cü troll hesaplar da bu yalanı yaydı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan yaptığı açıklamada “Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında zaman zaman sosyal medyada yalan içerikli paylaşımlar yapılıyor. Bu sefer Erbaş'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da ev aldığına dair sosyal medyada bir algı operasyonuna girişildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kimi troll hesapları da bu yalanı sosyal medyadan yaydı.

"LONDRA'DA EV ALDIĞI YALANDIR, İFTİRADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan konuyla alakalı olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada Erbaş'ın Londra'da ev almadığını açıkladı.

Orhan sosyal medya hesabından şunları söyledi: "FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak Fetöcülerin hesaplarından yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra'da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."

ARKADAŞINA GÖNDER
“Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Londra’da ev aldı” yalanı çöktü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA