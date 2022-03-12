“Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Londra’da ev aldı” yalanı çöktü!

Orhan sosyal medya hesabından şunları söyledi: "FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak Fetöcülerin hesaplarından yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra'da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."