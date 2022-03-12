Fahrettin Altun’dan dezenformasyonla mücadele paylaşımı! "Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim"

Yalanın karşısında daha yüksek sesle hakikati dile getirmenin önemine vurgu yapan Altun şunları kaydetti:

"Bugün #ADF2022 kapsamında, bu çabalardan biri olan 'Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele' paneli düzenlenecek. Siber alemde dezenformasyon neden toplumlar için bir tehdittir? Yapay zeka demokrasiler için tehdit oluşturuyor mu? Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede hangi yöntemler kullanılmalı? Benzer pek çok soruya yanıt arayacak panelin hakikat mücadelesine katkı sunmasını umuyorum."