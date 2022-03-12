Fahrettin Altun’dan dezenformasyonla mücadele paylaşımı! "Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim"

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oxford Üniversitesi tarafından 2018 yılında 37 ülkede yapılan araştırmaya göre, dezenformasyon ve yanıltıcı haber konularında Türkiye'nin yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğuna dikkat çekti.
Altun, "Dezenformasyonun dijital mecralarda bu kadar çok yaygınlaşması toplumları tehdit ediyor. Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim bir mesele" dedi.
Yalanın karşısında daha yüksek sesle hakikati dile getirmenin önemine vurgu yapan Altun şunları kaydetti:
"Bugün #ADF2022 kapsamında, bu çabalardan biri olan 'Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele' paneli düzenlenecek. Siber alemde dezenformasyon neden toplumlar için bir tehdittir? Yapay zeka demokrasiler için tehdit oluşturuyor mu? Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede hangi yöntemler kullanılmalı? Benzer pek çok soruya yanıt arayacak panelin hakikat mücadelesine katkı sunmasını umuyorum."