HDP-CHP kavgası büyüyor! Tanju Özcan tehdit edildiğini açıkladı

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla Bolu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Kararın kesin ve geri dönülemez" olduğuna dair bir açıklama yaptı. Özcan'ın bu açıklaması sonrasında kimi HDP'li vekiller Özcan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.
"BANA İFTİRALAR ATAN AYRILIKÇI, KİMLİK MİLLİYETÇİLERİ, SÖZDE MİLLETVEKİLLERİ…"
Bu tepkiler arından Özcan HDP'li vekiller için şunları söyledi: "Bana ırkçı, faşist diyenler şunu iyi bilsinler. Kürtler bu milletin asli unsurudur. Artık şunu hepiniz öğrenin; "Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur. Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri… Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi…"
TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLAYIP HDP HESABINI EKLEDİ!
CHP'li Tanju Özcan bugün açıklamalarından sonra sosyal medyadan tehdit edildiğini açıkladı. Özcan, HDP Genel Merkezi resmi Twitter hesabını ekleyerek şunları söyledi: "HDP'li bazı vekillerin provokasyonuyla çok sayıda haddini bilmez bölücünün tehdidine maruz kalıyorum. Eyy Kandilin kiralıkları; Tanju Özcan'ın herhangi bir kuldan korkacağını mı sanıyorsunuz!!! @HDPgenelmerkezi"
KİM NE DEMİŞTİ?
"HEM DEMİRTAŞ SAYESİNDE BELEDİYELERİ ALIN, HEM DEMİRTAŞ'I SEVENLERİ İŞTEN ATIN ŞAŞIRMADIK!"
HDP 25. 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Demirtaş fotoğrafı paylaşan işçiyi işten çıkarması olayı hakkında sosyal medyadan tepki göstererek şunları söylemişti: "Mahire Yentür Bolu Belediyesi temizlik emekçisi bir Kürt kadını. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı diye işten atıldı Başkan Tanju Özcan: "Kararımız kesin ve geri dönülemez" dedi. Hem Selahattin Demirtaş sayesinde belediyeleri alın, hem Demirtaş'ı sevenleri işten atın şaşırmadık!"
CHP-HDP BİRBİRİNE GİRMİŞTİ
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi'nde çalışan işçinin Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarılması iddialarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Gergerlioğlu şunları söylemişti: "Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi'nden çıkarıldı. Suçu mu? Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşmak!!! Mahire Yentür'ün mektubu aşağıda. İşten çıkartılmakla kalınmadı, sosyal dışlama da yaşadı! Cevap vermek isteyene kulağımız açıktır."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gergerlioğlu'nun bu açıklamaları sonrasında sosyal medyadan Gergerlioğlu'na ve HDP'lilere yüklenmişti.HDP’li vekillerden CHP’ye isyan! Birbirlerine girdiler!