HDP’li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan’a yönelik skandal sözlerini böyle savundu: Bırakın da istediğimi ifade edebileyim

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak, "Dilerim geçmiş olmasın" ifadesini kullanmıştı.
HDP'li Hüda Kaya, katıldığı bir programda o paylaşımını neden sildiğini anlattı. "Covid olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan için attığınız düşünülen 'Dilerim geçmiş olmasın' tweet'ini neden sildiniz?" sorusuna yanıt veren Hüda Kaya, "Kesinlikle kendi irademle silmek istemedim. Eş genel başkanlarımızın, grup başkanvekillerimizin ricasını kırmamak için sildim." dedi.
TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNİ SAVUNDU
Tepki çeken skandal sözlerini savunan Hüda Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanların neye dua edeceklerini, neyi temenni edeceklerini, neyi hissedeceklerini insanlar bıraksın da özgür olsunlar. Ben yaratıcıdan ne isterim, ne talep ederim, iyilik mi isterim veya iyiliği hak edenlere iyilik etmek istemeyenlere başka bir şey mi dilerim... Bırakın ben duygu dünyamda istediğimi ifade edebileyim..."
HDP'li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerini böyle savundu | Video