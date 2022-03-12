HDP’li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan’a yönelik skandal sözlerini böyle savundu: Bırakın da istediğimi ifade edebileyim

HDP'li Hüda Kaya, katıldığı bir programda o paylaşımını neden sildiğini anlattı. "Covid olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan için attığınız düşünülen 'Dilerim geçmiş olmasın' tweet'ini neden sildiniz?" sorusuna yanıt veren Hüda Kaya, "Kesinlikle kendi irademle silmek istemedim. Eş genel başkanlarımızın, grup başkanvekillerimizin ricasını kırmamak için sildim." dedi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNİ SAVUNDU

Tepki çeken skandal sözlerini savunan Hüda Kaya, şu ifadeleri kullandı: