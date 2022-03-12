‘Her bebeğin kulağına barışı fısıldadım’

Ukrayna
'da 24 Şubat'tan bu yana hamileler sığınakta doğum yapıyor. İşgalden kaçarak zorlu bir yolculukla geldiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda SABAH'a konuşan yenidoğan hemşiresi Abdullaheva Nana (23) sığınakta 100'e yakın doğuma yardım etmiş.
Nana, SABAH'a yaşadıklarını anlattı: Bugüne kadar tüm doğumlara mutlulukla girdim. Annelerin sevinç gözyaşlarıyla çocuklarını doğurduğuna şahit oldum. Ebe hemşireyim. Harkov'da bir hastanede çalışıyordum. Maskemiz yoktu, çok kalabalıktık ve sığınağımız çok küçüktü. Anneler doğuma hep mutlu ve umutlu girer fakat sığınakta doğum yapan annelerin yüzünde sadece endişe, tedirginlik ve korku vardı. Tam 4 gündür hiç uyumadım. Bebekler için her şey çok kötüydü. Çok şükür ki biz hiç anne ya da bebek kaybetmedik. Ama onların ciddi bir bakıma ihtiyaçları var, çok iyi beslenmeleri gerekiyor.
Benim ülkeden çıkmamı hiç istemediler, çünkü orada en çok çalışanlardan, yardım edenlerden biriydim. Hem doğum öncesi hem de doğum sonrası şefkatle yaklaştım bebeklere. Dışarda bombalar atılırken her masum bakış anne karnından çıktığında gözyaşlarıma hâkim olamadım. Bir an önce silahların susması ve barışın gelmesi için dua ettim. Her bebeğin kulağına "Senin ismin 'Barış' olsun yavrum" dedim. Bana 'gitme' dediler. Ama benim de kendi ailemi düşünmem gerekiyordu. Ailem kalmamı istemiyordu. Biz çok acı şeyler yaşıyoruz. Bütün dünya bunu duymalı.