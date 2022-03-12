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Giriş Tarihi: 12.3.2022 19:16

İstanbul’dan uçuş iptalleri 13 Mart’ta da devam edecek

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul’dan uçuş iptalleri 13 Mart’ta da devam edecek

İstanbul’u hafta ortasından beri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yapılan uçuş iptalleri 13 Mart Pazar günü de devam edecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda uçak seferleri 13 Mart Pazar günü yüzde 30 oranında azaltıldı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada "Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin "13.03.2022 tarihli Uçuş azaltma oranlarının aşağıda belirtilen metin ile servis edilmesi hususunda desteğinizi rica ederim. Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.03.2022 tarihinde 05:50 ile 14:59 saatleri arasında %30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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İstanbul’dan uçuş iptalleri 13 Mart’ta da devam edecek
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