İstanbul’dan uçuş iptalleri 13 Mart’ta da devam edecek

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada "Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin "13.03.2022 tarihli Uçuş azaltma oranlarının aşağıda belirtilen metin ile servis edilmesi hususunda desteğinizi rica ederim. Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.03.2022 tarihinde 05:50 ile 14:59 saatleri arasında %30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.