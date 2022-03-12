’Mariupol’de Kanuni Sultan Süleyman Camii vuruldu’ iddiasına yanıt! Sivillerin durumu nasıl?

Mariupol'de mahsur kalan sivillerin su, yiyecek, gibi ihtiyaçları bulunduğunu dile getiren Hacıoğlu, tahliye koridorlarının Rusların ateşi nedeniyle tam olarak kullanılamadığına dikkati çekti.

Hacıoğlu, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'yle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına ifade ederek "Rusların şehir merkezine yönelik saldırıları hava savunma sistemleriyle çoğu zaman havada engelleniyor. Çatışmalar camiye iki kilometre uzaklıktaki mahallede yaşanıyor. Dün bir roket caminin 700 metre yakınına düştü. Camide herhangi bir hasar yok. Orada kalanların sağlık durumlarında da herhangi bir sorun yok." dedi.