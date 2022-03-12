Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

"AKİF HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ"

Törenin ardından konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Bu aziz milletin bir ferdi olarak, bizim için önemli olan günlerden bir tanesi. İstiklal Marşımızın hem kabulü, hem de Mehmet Akif Ersoy'u anmanın önemli günlerinden birisi. Bugün birçok meslektaşımızla birlikteydik. Akifimizi andık. Akif hepimizin ortak değeri. Belki İstiklal mücadelemizin manevi öncülerinden bir tanesi. Hepimiz için bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın yazarı. Onun için gençliğimizin en önemli örnek alınacak model insanlarından bir tanesi. Memleket sevdasını, milli bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'na yansıtan çok önemli bir şahsiyet. İnşallah onların bu emanetlerini hep beraber gençlerimize taşıyıp güzel ülkemizin ilelebet yaşaması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.