Milli sporcular İstiklal Caddesi’nde gençlerle birlikte İstiklal Marşı okudu

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü, Beyoğlu'nda düzenlenen özel programla kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nin önünde gerçekleştirilen etkinlikte, uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar kazanarak İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya duyuran olimpiyat şampiyonu milli sporcular, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu. Türkiye'nin dört bir yanından İstiklal Caddesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar da gençlere eşlik etti.

BU TOPRAĞIN ÇOCUKLARI HER ZAMAN BİR OLACAK

Milli sporcular ve gençlerle birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla Akademi Beyoğlu'ndan Mısır apartmanının önüne kadar yürüyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün onurluyuz. İstiklal Marşı'mızın kabul yıldönümünün 101'inci yılında İstiklal Caddesi'nde bağımsızlığımızın, istiklalimizin sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığımızı, istiklalimizi ifade etmesi bakımından ismini İstiklal Caddesi olarak koyduğu caddede, 'İstiklal Şairi'mizin evinin önünde İstiklal Marşı'mızı dünyanın dört bir yanında okuyan ve okutan milli sporcularımızla İstiklal Marşı'nı okuduk. Bu toprağın çocukları olarak Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı, Boşnağı, Romanı, Alevisi, Sünnisiyle biz hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Bu gençler bizim. Hepsiyle de gurur duyuyoruz" dedi.



HER ZAMAN TEK MİLLET TEK BAYRAK OLACAĞIZ

Özellikle son zamanlarda zor günlerden geçildiğine de değinen Başkan Yıldız, "Bin yıldır bu topraklardayız. Gençlere inanıyoruz. İstiklal ruhuna, bağımsızlık ruhuna, milli mücadele ruhuna, istiklal ruhuna inanıyoruz. Ve bugün İstanbul'da kar yağan 12 Mart gününde bütün milli sporcularımızla, gençlerimizle Türkiye'nin dört bir yanından bu şuurda olan, bu bilinçte olan insanlarla milli marşımızı okuduk. Allah istiklalimizi her zaman daim etsin. Biz hep birlikte; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜM DÜNYAYA MARŞIMIZI DUYURACAĞIM'

Etkinliğe katılan 19 yaşındaki milli sporculardan Sude Sekin, Avrupa Wushu Kung Fu alanında Avrupa Şampiyonluğu olduğunu ve bundan gurur duyduğunu belirterek, "Burada insanlarla marşımızı okumak ayrı coşkulu ve gurur verici. Ayrıca bizim gibi milli sporculara değer verip buraya çağırmaları da çok güzel hissettiriyor. Ben de ilerde başarılar elde ederek İstiklal Marşımızı sadece burada değil, tüm dünyada söyletmek istiyorum" diye konuştu.

'MARŞIMIZI HER ZAMAN HER YERDE OKUYORUZ'

Wushu Kung Fu alanında Avrupa birinciliği olan 18 yaşındaki Milli Sporcu Berkan Kaçan da "Yaklaşık on yıldır bu sporun içerisindeyim. Başkanımızın da belirttiği gibi biz marşımızı her yerde zaten söylüyoruz. Bugün burada da okumuş olduk. Gerçekten gururluyuz. İsteklerimden biri de olimpiyatlarda şampiyon olup marşımızı okutmak. Umarım ben olmasam da en azından başka arkadaşlarım da bunu başarır" şeklinde konuştu.

'GÜCÜMÜZÜ TÜM DÜNYAYA DUYURDUK'



Yüzme sporuyla ilgilenen Emre Seven ise yurt dışında Türk bayrağını sayısız kez dalgalandırdığını söyledi. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçen ilk Türk olduğunu belirten Seven, "Bugün burada toplanarak gücümüzü tüm dünyaya yansıttığımızı düşünüyorum. Güçlüyüz. Yeterince sporcumuz var. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Ben de geleceğe ışıkla bakan sporcular yetiştirmek için çalışacağım" dedi.

ETKİNLİĞE ÇOK SAYIDA MİLLİ SPORCU KATILDI

Güreş: Erhan Karakuş : Gençler Dünya 2.'si, Furkan Hamza Bayraktar : Yıldızlar Avrupa 3.'sü, Mücahit Aydın: Yıldızlar Avrupa 3.'sü, Necipcan Dokgöz: Gençler Dünya 3.'sü, Emircan Aslan: Yıldızlar Avrupa 3.'sü, Hasan Orakçı: Gençler Avrupa 3.'sü, Mehmet Atçı: Yıldızlar Avrupa 2.'si