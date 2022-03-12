Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, öğretmen istihdamı ve mesleki eğitime ilişkin A Para kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sürdürüldüğünü belirten Bakan Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatırken "Bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci vardı. Bunun yaklaşık 80 bini kalfaydı. Şu anda 370 bin öğrenci var" diye konuştu. 2022'nin sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitimle buluşturmayı hedeflediklerini ve mesleki eğitim merkezlerinin en büyük avantajının yaş sınırlamasının bulunmaması olduğunu açıklayan Özer, "Yüz yüze eğitimle 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayacağız. Yüz yüze eğitime devam etmeyle ilgili gündemi artık kaldırıyoruz, kapanma ihtimali yok" değerlendirmesinde bulundu.
Bu yıl içinde yapılacak öğretmen atamasına yönelik takvimin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Özer, "Üzerinde çalışma devam ediyor. Sadece biz belirsizliği ortadan kaldırdık. Bir ara spekülasyon yapıldı, 'Hiçbir atama olmayacak' şeklinde. Biz de dedik ki 'Atama olacak.' Çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmaya çalışıyoruz. Okul öncesi öğretmene ihtiyacımız var. Atama olacak, onu açıklayacağız. Yeni öğretmen istihdamında ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz. Elbette diğer alanlarda da ihtiyacımız olan yerler var, onları da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapıyoruz" dedi.