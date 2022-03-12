Özel öğrenci statüsüyle öğrenimlerine Türkiye’de devam edebilecekler

Yükseköğretim Kurulu
(YÖK), Ukrayna
'da üniversite öğrenimi alan Türk vatandaşı öğrencilerle ilgili karar aldı. Buna göre Türkiye
'deki bir yükseköğretim programına yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylığın sağlanacağı, şartları karşılayamayanlara ise özel öğrenci statüsünün verileceği bildirildi. Önceki gün yapılan bu duyurunun ardından ilk yarım saat içinde 770 öğrenci başvuru yaptı. Dün itibariyle bu sayı 2 bin 900 oldu. Bu öğrencilerin çoğu özel öğrenci statüsüyle Türkiye'de öğrenimlerine devam edecek. Denkliği olan öğrenciler ise yatay geçiş yaptı. YÖK'ün açıklamasında "Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkân ve fırsatı verilecektir. Bu kapsamda Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkânından nasıl faydalandırılacağı hususu kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.