Rusya-Ukrayna zirvesinin detaylarını anlattı: Biz yine İstanbul’u önerdik! Türkiye, hiçbir Batı ülkesinin yapamadığını yaptı...





'SİLAH ÇEKMEKTENSE GÖRÜŞME YAPMAK İYİDİR'



Büyükelçi Bodnar, görüşmelerin devam etmesinin, savaşın son bulmasında etkili olup olmayacağına ilişkin, "Birbirine silah çekmektense görüşme yapmak daha iyidir. Maalesef çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldüren Rus füzeleri ve bombaları altında müzakere yapmak zorundayız. Terör faaliyetleri yolu ile Rusya, Ukrayna üzerinde baskı oluşturmak istiyor; ama Ukrayna halkının ve cumhurbaşkanımızın bağımsızlıklarını korumak açısından ne kadar sarsılmaz bir tutum sergilediğini görüyorsunuz. Eminim ki gösterdiğimiz direniş ile biz Avrupa'da yerimizi hak ettik, böylece tam kapsamlı müzakereye açığız, bunu da yapmamız lazım, herhangi ültimatom söz konusu olamaz. Kendi açımızdan söz konusu görüşme formatına devam etme hazırlığı vardı. Bizim en önemli talebimiz söz konusu görüşmenin sonuç getirici olması, sadece yapılmış olması değil. Rus tarafının bazı konuların ve sorunların çözülmesine hazır olması lazım. Açık konuşmak gerekirse biz ültimatomlara boyun eğmiyoruz, direnişimizden vazgeçmeyeceğiz. Barışçıl şehirleri ve sivil altyapı tesislerini bombalıyorlar, hiçbir şekilde müzakere sürecine bağlı kalmadan. Bu durumda tüm dünyanın 'Biz teröristleri desteklemiyoruz' cevabını vermesi lazım. Tüm dünyayı Kremlin'de olan terör rejimi ile iş birliği yapmayı bırakmaya davet ediyoruz. Bir taraftan kendimizi savunmaya devam edeceğiz, diğer yandan da müzakere sürecine devam edeceğiz. Bizim isteğimiz Rus ordusunun bir an önce Ukrayna'dan çekilmesidir" dedi.