Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Türk şehitlik anıtına saldırıya tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: Yemen'in başkenti Sana'da Türk Şehitlik Anıtı'na karşı Huti milisleri tarafından gerçekleştirilen barbarca saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye-Yemen arasındaki tarihi dostluğu hedef alan bu alçaklığın failleri derhal yakalanmalı ve cezalandırılmalıdır.

Yemen'de şehit olan Mehmetçiğimizin hatırasını silmeye hiçbir örgütün nefesi yetmez. Kardeş Yemen halkının her zaman yanındayız. Yemen halkı bu saygısızlığa gereken cevabı verecektir. Allah aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Ruhları şad olsun.