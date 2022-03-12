SON DAKİKA: Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve savaş durumu ele alındı. İki taraf son gelişmeleri değerlendirdi.