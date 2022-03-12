Giriş Tarihi: 12.3.2022 16:50Son Güncelleme: 12.3.2022 16:55
SON DAKİKA: Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik görüşme!
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Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve savaş durumu ele alındı. İki taraf son gelişmeleri değerlendirdi.
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SON DAKİKA: Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik görüşme!