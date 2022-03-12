Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Rusya'dan hareket eden ayçiçek yağı yüklü gemiler ile ilgili açıklama!
Giriş Tarihi: 12.3.2022 15:52 Son Güncelleme: 12.3.2022 15:56

SON DAKİKA: Rusya'dan hareket eden ayçiçek yağı yüklü gemiler ile ilgili açıklama!

SON DAKİKA: Rusya’dan hareket eden ayçiçek yağı yüklü gemiler ile ilgili açıklama!

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ayçiçek yağı yüklü gemiler ile ilgili bilgilendirme yaptı. Karaismailoğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemilerden 5'inin Karadeniz'e açılabildiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'dan hareket eden ayçiçek yüklü gemilerin 5'inin Karadeniz'e açıldığını, diğerlerinin ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Kerç Boğazı'nda demirli olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, "Yapılan görüşmelerin ardından Azak Denizi'ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı. Karadeniz'deki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 18 gemiden 5 tanesi Karadeniz'e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazında ve Azak Denizi'nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz" dedi.

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SON DAKİKA: Rusya'dan hareket eden ayçiçek yağı yüklü gemiler ile ilgili açıklama!
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