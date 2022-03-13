Bakan Yanık, New York’ta Türk toplumu temsilcileriyle görüştü

Türkevi binasının ise Türkiye'nin gücünü gösterdiğini belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin, şu çatının altında bulunan insanların, her birimizin kaygısı Türkiye'nin daha iyi olmasıdır. Türkiye'nin daha güçlü olmasıdır. Türk vatandaşlarının gittikleri her yerde daha saygın, daha kabul gören ve daha etkin olmasıdır. Bütün çabamız, derdimiz, tasamız bu."

Bakan Yanık, Türk vatandaşlarının nerede yaşarsa yaşasın ve hangi ideolojiden olursa olsun, Türkiye söz konusu olduğunda ya da bir çatışma ile karşı karşıya kalındığında birlik olması gerektiğine vurgu yaptı.