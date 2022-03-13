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Giriş Tarihi: 13.3.2022 14:32 Son Güncelleme: 13.3.2022 14:46

Son dakika | Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

AA
Son dakika | Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü başladı.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

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Son dakika | Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
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