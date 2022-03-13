Son dakika | Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı.