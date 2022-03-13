Giriş Tarihi: 13.3.2022

Ermenistan ile normalleşmede tarihi adım BETÜL USTA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ermeni mevkidaşı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi. Çavuşoğlu “Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu” açıklamasını yaptı