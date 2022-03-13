İşgalin gölgesinde tarih çuvala girdi

Ukrayna
'da Lutsk
ve İvano-Frankivs kentlerinde gerçekleştirilen hava saldırılarına bağlı olarak Lviv
'de iki kez siren sesleri yükseldi. Lviv'e ortalama 130 kilometre uzaklıktaki iki kente yapılan hava saldırısı sonrasında kent genelindeki tarihi heykeller, üzerleri çuval ve folyolarla sarılarak korumaya alındı. Lviv'de bulunan tarihi ve merkezi kiliselerin camları da herhangi bir hava saldırısı olasılığına karşı kapatıldı.
BİLET BULAN PİYANGO ÇIKMIŞ GİBİ SEVİNİYOR
LVİV üzerinden Polonya
'ya geçen Ukraynalı sayısı 1.5 milyonu aşarken, bu sayı son 24 saatte 44 bin 70'i buldu. Savaştan kaçan Ukraynalılar, Avrupa
'ya alternatif bir çıkış kapısı olarak gördükleri otobüs garlarına koştu. Otobüslerin bilet fiyatları savaş nedeniyle benzin bulmakta zorlanıldığı için değişkenlik gösterirken, bilet bulan vatandaşlar adeta kendilerine piyango çıkmışçasına seviniyor.
HER ŞEYE RAĞMEN HAYAT DEVAM EDİYOR
ÜLKENIN kuzey, doğu ve güneyinden kaçarak Lviv'e gelen Ukraynalılar, günlük yaşamlarını rutin bir şekilde sürdürüyor. Gün içerisinde siren seslerinin iki defa toplamda 30 dakikaya yakın susmadığı şehirde, birçok merkezi ve turistik noktada insan kalabalığı var. Ukraynalı aileler, çocuklarını parklarda oynatarak savaş endişesinden uzak tutmaya çalışırken yaşlı Ukraynalılar da çok sevdikleri satrançtan vazgeçmiyor.
KÜTÜPHANEDEN CEPHEYE KAMUFLAJ
KIEV, Mariupol
, Harkov
ve Sumi'den kaçarak Lviv'e gelen Ukraynalılar, kent merkezinde bulunan bir kütüphanede askerler için kamuflaj örüyor. Kamuflaj elde etmek için gerekli kumaşlar bağışla temin edilirken, burada yapılan iş bölümüyle önce kesim, sonra dikim, ardından ise birleştirme işlemiyle kamuflaja dönüşüyor. Kamuflajlar cephede çatışan askerlere gidiyor. Kamuflaj örenler arasında bulunan yönetmen İgor Harmach
"Bir şekilde ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz ve bu evde oturmaktan çok daha iyi" diyor. Ressam Janyo Musiyanko
da "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.
SIĞINAK, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA İLK KEZ KULLANIMA AÇILDI
RUSYA'NIN saldırısı sonrası yeni sığınaklar oluşturan Ukraynalılar, son olarak 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bir sığınağı yeniden gün yüzüne çıkardı. Lviv'deki Imeni Ivana Franka Parkı'nda yer alan ve uzun yıllardır toprağın altında kalan sığınak, gönüllüler tarafından kazılarak kullanıma açıldı. Bombardıman anında yüzlerce kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip sığınak görenleri şaşırttı. 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın saldırıları sırasında 1939'da Lvivli öğrenciler tarafından kazılan sığınağın ilk olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olabileceği de belirtiliyor.