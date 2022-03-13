Haberler Gündem Haberleri ‘Miçotakis’in ziyareti tarım ve turizmde işbirliği için çok kıymetli’
Giriş Tarihi: 13.3.2022

‘Miçotakis’in ziyareti tarım ve turizmde işbirliği için çok kıymetli’

‘Miçotakis’in ziyareti tarım ve turizmde işbirliği için çok kıymetli’
DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bugünkü Türkiye ziyaretini değerlendirdi: Doğu Bloku'nda savaşın olduğu kritik bir dönemde bu görüşmenin gerçekleştirilmesi oldukça kıymetli. Yunanistan ile daha sıkı diplomatik ilişkiler, iş dünyasının da hem cesaretini hem motivasyonunu artıracaktır. İki ülke arasında tarım alanında ciddi bir ticaret potansiyeli var. Ortak denizimizin olduğu Yunanistan ile birkaç gün Türkiye, birkaç gün Yunanistan olacak şekilde ortak paket programlarla hem Avrupa'dan hem başka ülkelerden turistleri ağırlayabiliriz. AA
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‘Miçotakis’in ziyareti tarım ve turizmde işbirliği için çok kıymetli’
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