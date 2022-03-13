‘Miçotakis’in ziyareti tarım ve turizmde işbirliği için çok kıymetli’

DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bugünkü Türkiye ziyaretini değerlendirdi:
Doğu Bloku'nda
savaşın olduğu kritik bir dönemde bu
görüşmenin gerçekleştirilmesi oldukça
kıymetli. Yunanistan
ile daha sıkı diplomatik
ilişkiler, iş dünyasının da hem
cesaretini hem motivasyonunu artıracaktır.
İki ülke arasında tarım alanında
ciddi bir ticaret potansiyeli var. Ortak
denizimizin olduğu Yunanistan ile birkaç
gün Türkiye
, birkaç gün Yunanistan
olacak şekilde ortak paket programlarla
hem Avrupa
'dan hem başka ülkelerden
turistleri ağırlayabiliriz. AA