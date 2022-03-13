Türkiye barış yolunda önemli bir adım atmıştır

Millıyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, Antalya
Diplomasi Formu ve Rusya
'nın Ukrayna işgaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni' öncesi gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Böyle bir toplantının yapılacağı dönemde Türkiye
çok daha başarılı bir adım atmıştır. Başarılı olunmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı
'nın da masada olma arzusu, Türkiye'ye hakemlik imkânı tanıyan diplomatik üslubu hayata geçirmiştir. Bu toplantı önemli olmuştur. Bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır" dedi.
BAZILARI HAZMEDEMİYOR
Bahçeli, "Türkiye'de bazı kesimler atılan bu adımları hazmedememektedir. Bazı basının manşetleri 'Barış hayata geçmedi' şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek bir umudu şimdiden söndürmeye hizmet etmiştir. Türkiye'nin diplomatik başarısını takdir etmek lazımdır. Bu tür hayırlı adımları yürekten desteklemekte yarar vardır. Bölgenin yararınadır, Türkiye'nin yararınadır" ifadelerine yer verdi.