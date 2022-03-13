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Giriş Tarihi: 13.3.2022 18:06 Son Güncelleme: 13.3.2022 18:09

Yarından itibaren motosikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilecek

Yarından itibaren motosikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilecek

İstanbul Valisi Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkmalarına izin verileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum.

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Yarından itibaren motosikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilecek
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