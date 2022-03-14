Çadlı üniversite öğrencilerinden, Başkan Erdoğan’a şükran dilekleri

Özel bir düğün salonunda Karabük'te Çadlı Öğrenciler Birliği tarafından organize edilen Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) eğitim alan Çadlı kadın öğrencilere yönelik gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Türkiye'de en fazla Çadlı öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Üniversitesi'nde okuyan Çadlı kadın öğrenciler ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde bir araya gelen AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu Çadlı kadın öğrencilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Çadlı kadın öğrenciler ise Çeşitli nedenlerle ülkelerinde eğitim hayatını sürdüremediklerini belirterek, "Bizlere Üniversite de okuma hakkı veren sayın Türkiye Başkanı Recep TaYYİP Erdoğan'a şükranlarımızı iletiriz. Sayın Erdoğan sayesinde bizler, doktor, mühendis, öğretmen veya diğer branşlarda eğitimimi tamamlayıp ülkemize döndüğümüzde Çadlı çocukların ve halkının refahı ve mutluluğu için görevimizi sürdüreceğiz. Sayın Erdoğan sayesinde ülkemizin kaderi değişti. Artık Çad Afrika kıtasında kadını ve erkeği ile üreten, kötü kaderini değiştiren, bazı art niyetli ülkelerin zulmünden ve sömürüsünden kurtulan bir ülke, bunlar hep bize başta Karabük olmak üzere Türkiye'deki diğer şehirlerindeki Üniversitelerinde okuyan kardeşlerimize okuma imkanı veren Müslümanların lideri ve Afrika ülkelerinin dostu sayın Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Şunu tüm Dünya unutmasın Sayın Erdoğan'ın dediği gibi "Dünya Beşten Büyük" dediler.

Çadlı kadın öğrenciler etkinlikte, "Dünya 5'ten Büyüktür" mesajı verdi. AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Öksüzoğlu, Çadlı öğrencilere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müstakil olarak kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabını hediye etti.