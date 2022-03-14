Haberler Gündem Haberleri Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz ile görüşmesini değerlendirdi: Her şey barış, istikrar ve adaletin tesisi için
Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:37 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:42

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz ile görüşmesini değerlendirdi: Her şey barış, istikrar ve adaletin tesisi için

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Scholz ile görüşmesini değerlendirdi: Her şey barış, istikrar ve adaletin tesisi için

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşmesiyle ilgili olarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14. yüz yüze görüşme” ifadesini kullandı.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle ilk kez Türkiye'ye gelmesini sosyal medya hesabından değerlendiren Altun, "Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için. Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız" ifadelerini kullandı.


Altun. Diğer paylaşımında da 14 Mart tıp Bayramı'nı kutladı. Altun, Hastalıkta ve sağlıkta, bilhassa da pandemi döneminde göstermiş oldukları özverileri, bilgileri ve sanatlarıyla milletimize umut ışığı olan tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" paylaşımını yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz ile görüşmesini değerlendirdi: Her şey barış, istikrar ve adaletin tesisi için
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA