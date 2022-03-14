Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Scholz ile görüşmesini değerlendirdi: Her şey barış, istikrar ve adaletin tesisi için

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle ilk kez Türkiye'ye gelmesini sosyal medya hesabından değerlendiren Altun, "Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için. Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız" ifadelerini kullandı.



Altun. Diğer paylaşımında da 14 Mart tıp Bayramı'nı kutladı. Altun, Hastalıkta ve sağlıkta, bilhassa da pandemi döneminde göstermiş oldukları özverileri, bilgileri ve sanatlarıyla milletimize umut ışığı olan tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" paylaşımını yaptı.