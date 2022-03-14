Fırat Üniversitesi Hastanesi yöneticilerine tıp bayramı sürprizi

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi idarecileri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ ve yardımcılarına sürpriz bir kutlama yapıldı.

Toplantı odasında gerçekleşen kutlamada başhekim ve yardımcıları için hazırlanan pasta üflenerek servis edildi. Başhekim bu kutlama için tüm idarecilere teşekkürleri sundu. Kutlamada Başhekim Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ ile birlikte Başhekim Yardımcılarından, Prof. Dr. İsmail DEMİREL, Prof. Dr. Fatih OSMALIOĞULLARI, Doç. Dr. Murat GÖNEN ve Doç. Dr. Gökhan ARTAŞ da hazır bulundu.