İBB Meclisinde Muharrem Balık tek tek anlattı: "Fransızlara her yıl 182 milyon TL aktarılıyor, anıt ağaçlar bakımsızlıktan çürüyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mart ayı 1'inci oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında toplanan oturumda gündem dışı konuşmalarda söz alan Akıllı Kentler ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, CHP'nin yeni dönemdeki belediyecilik anlayışının adının 'Sanal gerçeklik belediyeciliği' olduğunu söyledi. Balık, sanal gerçekliğin gerçekte olmayan ama algı oyunları ile varmış gibi hissettirilen sahte bir gerçeklik algısı olduğunu, CHP'nin sahte gerçeklik belediyeciliği yürüttüğünü belirtti.





'ULUSLARARASI ÖDÜLLER ALAN PERSONELLERİ KOVDUNUZ'



İSBAK'ın uluslararası ödüller almış yöneticilerinin görevden alındığını ifade eden Balık, "Çalışanlarını namus sözüne rağmen işten attınız. Millet İttifakı bileşenlerinin rozetli elemanlarını işe aldınız. Beşiktaş trafiğini rahatlatan kavşak söküldü atıldı, trafik kilit durumda. Levazım tüneli vardı, devam eden çalışmaları, tüneli günde 45-50 bin araç geçecek diye tünel mi olur diyerek durdurdunuz. 2018 yılında trafik yoğunluğu açısından 9'uncu sırada olan İstanbul şu an 1'inci sırada" ifadelerine yer verdi.



'KARLA MÜCADELE TUZ YERİNE KUM KULLANDINIZ'



İBB'nin ulaşımda ve karla mücadele yetersiz kaldığını da kaydeden Balık, "Birçok otobüs yolda kaldı. İstanbul halkı otobüsleri itti. Otobüsler seyir halindeyken arıza yaptı. Başarılı bir karla mücadele verdik diyorsunuz. Günler öncesinden meteorolojinin uyarısına rağmen başarısız bir karla mücadele gerçekleştirilmiştir. Yıllarca karla mücadelede uzman hale gelmiş, eğitimini almış personel liyakat anlayışınıza göre görevden alındı. İstanbul sokaklarında özellikle kar küreme araçlarının birçoğunu göremedik. Karla mücadele araçlarını bakımlarının yapılmadığı için yollarda kaldığına şahit olduk. Buzlanma öncesi kullanılması gereken solisyonun hiç kullanılmadığını gördük. Kar için tuzla mücadele edilmesi gerekirken kumla mücadele edildiğini gördük. Fıkralara konu olacak şekilde karla mücadele araçlarının yazlık lastiklerle yola çıktığını gördük" diye konuşu.



'ANIT AĞAÇLAR BAKIMSIZLIKTAN ÇÜRÜYOR'



İBB yönetimi tarafından vatandaşlar tarafından da sevilen dikey bahçelerin sökülmesinin ardından anıt ağaçlarının da bakımsızlıktan çürüdüğünü vurgulayan Balık, "Anıt ağaçlara bakım yapılmadığı için çürüdü. Bu işler, arızalar, virüsler hep mi size denk geliyor? 'Her şey çok güzel olacak' dendi, o günden bugüne başımıza gelmeyen kalmadı. Çevre çok önemli. Gelin el ele verelim İstanbul'umuza hep birlikte sahip çıkalım. İstanbul yönetimi çok kötü bir halde. Size İstanbul gerçeğinden bahsediyorum. Çok kötü durumdayız" şeklinde konuştu.



'YERLİ UYGULAMADAN VAZGEÇİLDİ FRANSIZLARA HER YIL 182 MİLYON TL AKTARILMAYA BAŞLANDI'



BELBİM tarafından SOFRAM A.Ş. adında şirket kurulduğunu söyleyen Balık, İBB yönetiminin bu şirket üzerinden yapılan işlemlerden vazgeçerek Fransız bir şirketle anlaştığı ve her yıl 182 milyon TL'nin Fransızlara aktarıldığını belirttiği konuşmasında şunları söyledi:



"İstanbul kart ödeme kartı olarak hizmet etmekteydi. CHP yönetimi gelir gelmez yerli ve milli ödeme sistemiyle büyükşehrin kendi şirketi olan SOFRAM A.Ş. ile yapabileceği hizmeti kabul etmedi, Fransız menşeli bir firmayla anlaşma yaptı. İstanbul karttan yapılan her bir harcama için bu yabancı şirkete yüzde 8 komisyon veriyor. Bu komisyon esnafımızdan kesiliyor. İBB şirketi, İstanbul halkının cebinde kalması gereken para, CHP yönetimin anlayışıyla Fransız firmaya aktarılıyor. Yıllık 182 milyon lira bu yabancı şirkete aktarılıyor."