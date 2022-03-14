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Giriş Tarihi: 14.3.2022 22:05

Jandarma vatandaşları pat pat kazaları konusunda bilgilendirdi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Jandarma vatandaşları pat pat kazaları konusunda bilgilendirdi

Zonguldak merkez  ve ilçelerinde yaşanan  pat  pat  kazalarının önlenmesi için  Jandarma  tarafından vatandaşlar bilgilendirilirken, el  broşürleri dağıtıldı.

Alınan bilgiye göre, tarım sezonunun yaklaşması nedeniyle Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen patpat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi faaliyetleri kapsamında; Jandarma Trafik Timleri tarafından yol üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde, umuma açık yerlerde ve köy odalarında vatandaşlarımıza eğitim seminerleri verilerek el broşürleri dağıtıldı.

Öte yandan Jandarma tarafından patpat kazalarının önlenmesi için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

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Jandarma vatandaşları pat pat kazaları konusunda bilgilendirdi
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