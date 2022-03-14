Karşıyaka Belediyesi zabıtaları adam kayırıyor! "CHP'lilerin tezgahlarına asla dokunmuyorlar"

Güvenlik kameraları tarafından kaybedilen görüntüleri de delil olarak Örnekköy Polis Merkezi'ne sunan Eroğlu, haksız yere ceza aldığı iddiasıyla karara itiraz etti. Dosyayı istinafa taşıyan Eroğlu, "Karşıyaka Belediyesi zabıtaları bana haber vermeden mallarımı evimin önünden kaldırıp götürdü.
Normalde beni bilgilendirip, ceza kesip öyle götürmeleri gerekiyor. Zabıtanın boğazını sıktığım ve darp ettiğime dair rapor alınmış. Ben böyle bir şey yapmadım. Ayrıca zabıtayı darp ettiğime dair bir görüntü de yok. İftira ile ceza aldım. Ayrıca polise verdiğim delilim karartılarak hakkımda iddianame düzenlendi ve 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldım. Bu karara itiraz ettim. Adalet istiyorum. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hitaben de bir yazı yazdım. Karşıyaka'da benim gibi seyyar tezgah açan başka kişiler de var. Ancak bu kişiler CHP'li olduğu için onların tezgahlarına dokunulmuyor. Karşıyaka Belediyesi zabıtaları adam kayırıyor, ayrımcılık yapıyor" dedi.
Olay, 26 Haziran 2021'de Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 6192 sokak numara 7 önünde meydana geldi. Uzun zamandır evinin önüne açtığı tezgahta meyve, sebze ve doğal ürünler satarak geçimini sağlayan bir çocuk babası İsmet Eroğlu, tuvalet ihtiyacını gidermek için evine gitti. Bu sırada tezgahın olduğu yere gelen Karşıyaka Belediyesi zabıta ekipleri, kasalardaki tüm ürünleri alıp kamyonetin kasasına yükledi. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde İsmet Eroğlu görülmezken, sadece zabıtaların ve resmi plakalı belediye aracının olduğu görüldü. Evinden çıktıktan sonra tezgahının yerinde olmadığını gören Eroğlu büyük şaşkınlık yaşadı. Evinin karşısındaki pastaneye giderek mallarına ne olduğunu soran Eroğlu, zabıtalar tarafından alındığını öğrendi.
GÖRÜNTÜLER ADLİYEYE TESLİM EDİLMEMİŞ
Bunun üzerine mallarının götürüldüğü zabıta merkezine giden Eroğlu, daha önce olduğu gibi cezasını ödeyip mallarını geri almak istedi. Ancak burada yaşanan tartışmanın ardından Eroğlu, zabıtalardan şikayetçi olmak için Örnekköy Polis Merkezi'ne gitti. Eroğlu, yanında olay anını saniye saniye görüntüleyen güvenlik kamera kayıtlarını da götürdü. Ancak mahkeme sürecinde polise teslim ettiğin görüntülerin adliyeye verilmediğini iddia eden Eroğlu, hakkında düzenlenen iddianame neticesinde zabıtaları tek başına darp ettiği iddiasıyla 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
İFTİRA İLE CEZA ALDIM
Eroğlu, yerel mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Zabıtaların görüntüleri olmadan haksız yere cezalandırıldığını söyleyen Eroğlu, "Zabıtanın boğazını sıktığım ve darp ettiğime dair rapor alınmış. Ben böyle bir şey yapmadım. Ayrıca zabıtayı darp ettiğime dair bir görüntü de yok. İftira ile ceza aldım. Zabıtaları tek başıma nasıl darp edeceğim. Ayrıca zabıtaların bulunduğu binada çekilen görüntülerde de benim onları darp ettiğime dair bir görüntü de yok. Tam tersine görüntülerde zabıtalar beni tutup etkisiz hale getiriyorlar. Ben kimseyi darp etmedim, saldırmadım. Aksine zabıta amiri karakola girip, 'Bizim zabıta binasını kim bastı lan?' diyerek herkesin önünde hakarette bulundu. Bunu ben yapmış olsaydım hemen hakkımda işlem yapılırdı. Yaptığım iş kanuna aykırı olabilir. Ben daha önce cezamı ödeyip oradan ayrıldım. Kimse ile tartışmadım" dedi.
YANDAŞLARININ TEZGAHLARINA DOKUNMUYORLAR
Karşıyaka Belediyesi zabıtalarının ayrımcılık yaptığını ve adam kayırdıklarını öne süren Eroğlu, "CHP'ye yakın olanların, yandaşlarının tezgahlarına asla dokunmuyorlar. Ayrımcılık yapıyorlar. Adam kayırıyorlar. Örnekköy Polis Merkezi'ndeki polis memurları verdiğim görüntüleri adliyeye teslim etmeyerek delil karartma suçunu işlediler. Zabıtalardan ve polislerden şikayetçi oldum. Ayrıca eksik delille hakkımda iddianame düzenleyen savcı ile karar veren hakimi de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet ettim. Adalet istiyorum" dedi.