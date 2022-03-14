Karşıyaka Belediyesi zabıtaları adam kayırıyor! "CHP'lilerin tezgahlarına asla dokunmuyorlar"

İFTİRA İLE CEZA ALDIM

Eroğlu, yerel mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Zabıtaların görüntüleri olmadan haksız yere cezalandırıldığını söyleyen Eroğlu, "Zabıtanın boğazını sıktığım ve darp ettiğime dair rapor alınmış. Ben böyle bir şey yapmadım. Ayrıca zabıtayı darp ettiğime dair bir görüntü de yok. İftira ile ceza aldım. Zabıtaları tek başıma nasıl darp edeceğim. Ayrıca zabıtaların bulunduğu binada çekilen görüntülerde de benim onları darp ettiğime dair bir görüntü de yok. Tam tersine görüntülerde zabıtalar beni tutup etkisiz hale getiriyorlar. Ben kimseyi darp etmedim, saldırmadım. Aksine zabıta amiri karakola girip, 'Bizim zabıta binasını kim bastı lan?' diyerek herkesin önünde hakarette bulundu. Bunu ben yapmış olsaydım hemen hakkımda işlem yapılırdı. Yaptığım iş kanuna aykırı olabilir. Ben daha önce cezamı ödeyip oradan ayrıldım. Kimse ile tartışmadım" dedi.