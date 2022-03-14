Haberler Gündem Haberleri MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı! Hedefler tam isabet...
Giriş Tarihi: 14.3.2022 14:59 Son Güncelleme: 14.3.2022 15:09

MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı! Hedefler tam isabet...

AA
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı! Hedefler tam isabet...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savaş uçaklarının uçuşa hazırlık ve belirlenen hedeflerin isabetle vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlığın paylaştığı görüntülerde savaş uçaklarının kalkışı ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, gelen istihbarat üzerine havacı askerlerin toplantısına, bunun ardından da savaş uçaklarının uçuş hazırlığına dair görüntüler yer aldı. Videoda, savaş uçaklarına yakıt ve mühimmat ikmali ile kalkışın ardından hedeflerin tam isabetle vurulmaları da yer aldı.

"İŞTE GÖKYÜZÜMÜZÜN SARSILMAZ GÜCÜ..."

MSB'nin paylaşımında, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı! Hedefler tam isabet...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA