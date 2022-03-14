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Giriş Tarihi: 15.3.2022 01:35 Son Güncelleme: 15.3.2022 01:50

Odessa Başkonsolosluğu: Tahliye olmak isteyen Türkler 15.00'e kadar başvurmalı

Odessa Başkonsolosluğu: Tahliye olmak isteyen Türkler 15.00’e kadar başvurmalı

Odessa Başkonsolosluğu, tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarının 15 Mart saat 15.00'a kadar konsolosluğa başvurması gerektiğini açıkladı.

krayna'da, Türkiye Cumhuriyeti Odessa Başkonsolosluğu, Türk vatandaşlarının tahliyesi için açıklama yaptı. Tahliye olmak isteyen vatandaşların yarın en geç saat 15.00'a kadar konsolosluğa başvuruda bulunması gerektiği duyuruldu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Odessa'da bulunan vatandaşlarımızın Ukrayna'yı terk ederek ülkemize tahliye olmak üzere yarın (15 Mart) en geç saat 15.00'a kadar Başkonsolosluğumuza başvurmalarını önemle ikaz ediyoruz" denildi.

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Odessa Başkonsolosluğu: Tahliye olmak isteyen Türkler 15.00'e kadar başvurmalı
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