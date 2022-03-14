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Giriş Tarihi: 14.3.2022 18:18

Profesör kaçak kazıda yakalandı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Profesör kaçak kazıda yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kazı yaparak define arayan 4 kişiden birinin profesör olduğu ortaya çıktı.

Olay, 10 Mart'ta Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi'nde bulunan eski mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri, mezarlık içerisinde hareketlilik olduğunu fark etti. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların mezarın ortasındaki ağacın altında define bulmak amacıyla kazma ve küreklerle kazı yaptıkları tespit edildi.


Gözaltına alınan şahıslardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Güllü hakkında idari soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

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Profesör kaçak kazıda yakalandı
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