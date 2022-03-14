Profesör kaçak kazıda yakalandı

Olay, 10 Mart'ta Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi'nde bulunan eski mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri, mezarlık içerisinde hareketlilik olduğunu fark etti. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların mezarın ortasındaki ağacın altında define bulmak amacıyla kazma ve küreklerle kazı yaptıkları tespit edildi.



Gözaltına alınan şahıslardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Güllü hakkında idari soruşturma başlatılacağı öğrenildi.