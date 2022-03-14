SON DAKİKA: AK Parti ve MHP ’Seçim Kanunu Teklifi’nin detaylarını duyurdu: Baraj düşüyor! Parti grubu zorunluluğu kalkıyor...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Türkiye Genel Barajı'nı ittifakla geçecek ancak vekil çıkarması kendi oyuna bağlı, artık oyla vekil çıkaramayacak.

CUMHURBAŞKANI DÜZENLEMESİ VAR MI?

Yazıcı: Cumhurbaşkanı ile ilgili bir yasaklama, sınırlama söz konusu değil, dolayısıyla bizim de çalışmamızın konusu değil. Biz bir uyum düzenlemesi yaptık sistemle ilgili, kanunda yer alıyordu Başbakan onu çıkarttık. Biz burada uyum düzenlemesi yapıyoruz. Başbakan mevzuatta olmadığı halde kanunda yer alıyor, bu düzenlemeyi yapıyoruz.

"ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA DA SON VERİLMİŞTİR"

Yıldız: Bu kanun 1 yıl içinde uygulanmaz, bu da erken seçim tartışmalarına son vermiştir.