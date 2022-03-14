Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Ömer Çelik: Türkiye dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleşti
Giriş Tarihi: 14.3.2022 18:45 Son Güncelleme: 14.3.2022 19:17

Son dakika! Ömer Çelik: Türkiye dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleşti

AA
Son dakika! Ömer Çelik: Türkiye dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleşti

Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde sürdürdüğü yoğun diplomasi devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye’yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleştirdi.

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un ziyaretinin diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemli olduğunu bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde yürüttüğü yoğun diplomasinin devam ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu diplomatik performansın, Türkiye'yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak bir konuma yerleştirdiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği kurumları Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldı. Bu nedenle AB adına diplomatik bir görünürlük yok. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar ise sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un bu ziyareti diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemlidir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Ömer Çelik: Türkiye dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA