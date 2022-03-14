Son dakika! Ömer Çelik: Türkiye dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleşti

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un ziyaretinin diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemli olduğunu bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde yürüttüğü yoğun diplomasinin devam ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu diplomatik performansın, Türkiye'yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak bir konuma yerleştirdiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği kurumları Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldı. Bu nedenle AB adına diplomatik bir görünürlük yok. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar ise sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un bu ziyareti diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemlidir."