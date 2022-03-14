Vatandaşlarımızı sağ salim ülkemize getireceğiz

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
Diplomasi Forumu'nun kapanış konuşmasını yaptı. Çavuşoğlu konuşmasında Ukrayna
'da insani koridorun açılması ve Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin önemli mesajlar verdi:
Savaşın başladığı günden bugüne kadar da 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Dün akşam da 489 vatandaşımızı çatışmaların olduğu bazı yerlerden Harkiv
dahil tahliye ettik. Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız için de İnsani koridorun açılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Mariupol
. Mariupol'da özellikle o gün Lavrov ve Kuleba ile yaptığımız üçlü görüşmede de burada insanı koridorun açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Bu konuyu iki tarafla da sürekli görüşüyoruz.
Mariupol'daki camide (Kanuni Sultan Süleyman Camisi
) bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla uluslararası kuruluşların tesis uydu telefonlarıyla da teması salıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan çok da yakın olmayan bir bombanın ya da füzenin düştüğünü söyledi, fakat camide şu anda bir hasar yok. Ruslar burada kaç vatandaşımızın olduğunu sormuşlardı. Bu bilgileri de biz Ruslarla paylaştık. Lavrov'dan Mariupol'dan vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedim. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Bu konuda mesafe kat edeceğiz. Görevimiz vatandaşlarımızı sağ salim ülkemize getirmek.