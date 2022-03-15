2. Zırhlı Tugay davasında 8 FETÖ’cüye ceza yağdı

FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin haklarındaki hüküm, Yargıtay tarafından bozulan 9 eski subaydan 8'inin yargılandığı dava, karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar darbe girişimine dair faaliyetlerde yer almadıklarını ileri sürüp beraatlerini isterken mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Sezgin
, Fatih Hacıpaşalıoğlu
, Hakan Bolat
ve Hakan Erol
'u "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Ali Cömert
, Celil Aybar, Hakan Tanrıkoluoğlu, Necati Soner Sutmak ve Yüksel Koçak'ı aynı suçtan 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum eden heyet, cezalarda delil durumunu dikkate aldığını belirtti. Öte yandan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.