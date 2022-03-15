Bakan Yanık: Tüm mesleklerde kadın sayısını artırmayı amaçlıyoruz

'NE KADAR FAZLA KADIN YER ALIRSA TOPLUM O DENLİ GÜÇLÜ OLUR'

Bakan Yanık, kadınların siyasete aktif katılımları ve temsillerinin demokrasinin temel ilkesini oluşturduğuna dikkat çekerek, "Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyorum. Tüm mesleklerde kadınların sayısını artırmayı amaçlıyoruz. 2002 yılında Türkiye'deki kadın milletvekillerinin sayısı 24 iken son seçimlerde bu sayı 104'e ulaşmıştır. Ayrıca, yıllar içinde yerel yönetimlerde olumlu benzer bir gelişme yaşanmıştır. Bugün geniş kapsamlı çalışmalarımız neticesinde Türkiye'de, akademisyenlerin yarısından fazlası, öğretmenlerin yüzde 60'ı, doktorların yüzde 45'i, avukat ve mimarların yüzde 46'sı, kamu görevlilerinin yüzde 40'ı ve büyükelçilerin yüzde 27'sinin kadın olduğunu görmek mümkündür. Ayrıca hem aktif işgücü hem de teknik eğitim programları katılımcılarının yarısından fazlasını kadınlar oluşturmaktadır" dedi.