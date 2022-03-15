CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatını hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılaçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef bir kez daha hedef aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın uyuşturucu baronlarına yönelik çalışma yapmamakla itham etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti devleti hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi parayla satın alırlar. Eskiden Türkiye deyince devletler şöyle bir dururlardı, bakalım ne diyecekler diye. Şimdi sırtlarını dönüyorlar. Devleti yöneten kişi bir egemen gücün söylemiyle "Bak beni kızdırma, senin yasadışı bütün gelirlerini açıklarım" dediği zaman sesini çıkarmıyorlarsa politik çöküş katmerleşmiştir artık" açıklamasında bulundu.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İFTİRA ATIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İftiraların organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldığı ama bu kez CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da buna katıldığının altı çizildi. Paylaşımda şunlara yer verildi:

"Vatandaşlarımızı özellikle de gençlerimizi korumak için gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bazen günlerce evini göremeyen arkadaşlarımız, her türlü sonucu göze alarak zehir tacirleriyle savaşıyor ve bundan sonra da savaşacak. Bu uğurda verdiğimiz şehirlerimizin acısı ise hala yüreklerimizde. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde, uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden, "baronlara" ve "uyuşturucu satıcılarına" operasyon yapılmadığın ileri sürmek, teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır.

Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez ayni iftirayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan'ından duyunca üzüldük. Şehitlerimizi de muazzep eden bu haksızlığa itirazımızı dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz."

KILIÇDAROĞLU OPERASYONLARDAN BİR HABER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ve diğer konularda olduğu gibi bir haber olduğu ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde birçok başarılı operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlardan bazıları şöyle:

BATAKLIK OPERASYONU

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26'sı tutuklandı.

UYUŞTURUCU BARONLARINA OPERASYON

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu, Kolombiya'daki Cali Karteli'nden Türkiye'ye uzanan kokain rotasını ortaya çıkardı. Kokain, çiçek, muz ve kahve kolileri arasında uçakla Kolombiya, ABD ve Hollanda rotasını izleyerek Türkiye'ye getiriliyordu. Gemilerle sevkiyatı yapılan kokain ise İtalya üzerinden Mersin Limanı'na ulaşıyordu. Türkiye'ye kokainleri sokan uyuşturucu baronlarına yönelik nefes kesen operasyonda uyuşturucu baronları Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A. Galip Ç. ve Levent G. gözaltına alındı.

TÜRK EMNİYETİ, ULUSLARARASI SULARDA 528 KOKAİN YAKALADI

Türk Emniyet Teşkilatı, uluslararası uyuşturucu sevkiyatına bir kez daha darbe indirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda ele geçirilen dijital verileri incelediğinde Atlas Okyanusu Gine açıklarında uyuşturucu sevkiyatını yapıldığını tespit etti. Türk yetkilerin "Acil" koduyla İspanya makamlarına durumu paylaşmasının ardından İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri, Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine operasyon düzenleyerek 528 kilo kokain ele geçirdi. Güvenlik birimleri, uyuşturucu tacirlerini 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşı Mehmet G.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'Baron' iddiasına cevap!