2015 yılında başladığı belediye hizmet binasını geçen onca süreye rağmen bitiremeyen, 2017 yılında başladığı otopark projesine yarım bırakan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın deve güreşi organizasyonu için belediye kasasından harcadığı rakam dudak uçuklattı. Güreş organizasyonun 403 bin 500 tl de bedelle İstanbullu bir firmaya verildiği ortaya çıkarken, bütçenin nerelere harcandığı açıklanmadı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyük Truva Deve Güreşleri Kurban Satış Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı Yeşim Karadağ, Güreş Ağası Serhat Özer ve Çanakkaleliler katıldı.

SÖZCÜ GAZETESİ ESKİ TEMSİLCİSİ PAYLAŞTI

Belediye tarafından ücretsiz organize edilen deve güreşleri; organizasyondan çok harcanan bütçeyle gündeme geldi. Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından ihale edilen Büyük Truva Deve Güreşleri Organizasyonu Hizmet Alım işinin 403bin 500 tl bedelle İstanbul Kağıthane'de faaliyet gösteren Baha Tanıtım ve Organizasyon Limited Şirketi'ne verildiği ortaya çıktı. İhale içeriğini sosyal medya hesaplarından paylaşan Sözcü Gazetesi eski Çanakkale Temsilcisi Mehmet Andaç organizasyon bütçesine tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Andaç paylaşımının altına "Çanakkale Belediyesi, bu yılki Büyük Truva Deve Güreşi Festivali'ne 403 bin TL harcadı. Millet yiyecek ekmek bulamazken bu parayı deve güreşlerine harcayan Ülgür Gökhan'a teşekkürler." yazdı. Andaç'ın paylaşımının ardından organizasyonda harcanan rakama tepki yağdı. Bazı kullanıcılar, "O güreşe harcanan paraya ihtiyacı olan aileler var. 403 aileyi bir ay rahatlatır. Yanlış. Güreş severler yapsın ve paralı yapılsın. Şov yapmanın anlamı yok." yazarken bir kullanıcı ise Belediye'nin bitiremediği binalara dikkat çekerek "Halkçı parti ondan Çanakkale ye çivi çakmadılar" yazdı.